Remo apela para santa e espera ?milagre? Além de bom resultado dentro de campo, as orações e a matemática também entraram na pauta de preocupações dos jogadores, torcedores e dirigentes do Remo. Com a dura missão de vencer o Botafogo no sábado no do Mangueirão, em Belém, e na véspera do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações católicas do País, já há quem apele para um milagre de ver o time paraense no quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro da Série B. Para que isso ocorra, não basta vencer o Botafogo dentro de casa. Terá também de ganhar duas partidas que fará fora de Belém, contra Náutico e Botafogo e ainda, na volta ao Pará, derrotar o Marília no Mangueirão. "A missão é difícil, mas não impossível", argumenta o treinador Givanildo Oliveira, acostumado a tirar leite de pedra dos times da segunda divisão pelos quais já passou, inclusive o Paysandu, a quem fez campeão da Série B e da Copa dos Campeões. Segundo Givanildo, o time depende apenas de suas próprias forças para vencer seus jogos. "Se não repetirmos os erros dos últimos jogos chegaremos lá".