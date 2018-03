Remo defende invencibilidade em casa Invicto a 22 jogos de campeonatos brasileiros da Série B dentro de casa, o Remo enfrenta o vice-líder Palmeiras nesta noite de sábado, no Mangueirão, embalado pela motivação de sua exigente torcida, que promete lotar o estádio. Cerca de 40 mil ingressos foram colocados à venda numa rede de farmácias da capital paraense. O técnico Givanildo Oliveira tem três desfalques para a partida: o zagueiro Augusto, com tendinite no joelho direito; o lateral esquerdo Djalma Santos e o cabeça-de-área Marcelo Augusto, suspensos por cartões amarelos. Em compensação, o meia Rogério Belém retorna ao time após cumprir suspensão. A vaga de Augusto será ocupada por Williams, André Silva substituirá Djalma Santos, enquanto Chicão ocupará o lugar de Marcelo Augusto. Nós conversamos bastante sobre o que precisa ser feito dentro de campo. Cada um sabe da sua responsabilidade. O Palmeiras é um bom time, merece respeito, mas vamos para cima em busca da vitória", argumentou Givanildo Oliveira. "Vai ser muito bom ganhar do Palmeiras. Estou bem fisicamente para ajudar o time a vencer e fazer a festa da torcida", disse Rogério, que no começo da semana queixou-se de uma virose. O artilheiro Valdomiro, ídolo da torcida do Leão Azul paraense, acredita numa partida muito difícil. Mas está otimista. E promete "fazer um golzinho".