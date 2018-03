Remo derrota o Palmeiras por 2 a 1 O Palmeiras não resistiu à pressão do Remo e sua torcida, que lotou o Mangueirão, neste sábado à noite, e perdeu invencibilidade de dez jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. De virada, o time paulista foi derrotado pelos paraenses, por 2 a 1, e desperdiçou a chance de assumir a liderança da competição ? o Botafogo empatou com o Londrina por 2 a 2 ? pois caso vencesse, alcançaria o primeiro lugar. O primeiro tempo foi empolgante, com boas chances de gols de ambos os lados. O Remo partiu para cima e, com oito minutos, assustou duas vezes, em chute forte de Rogério Belém e em cabeçada de Gian, que obrigou o goleiro Marcos a defesa milagrosa. A resposta do Palmeiras aconteceu em jogada individual de Thiago Gentil. O atacante livrou-se do zagueiro e carimbou a trave. Em novo ataque paulista, aos 28 minutos, o gol. Lúcio cruzou da esquerda e Pedrinho pegou de primeira. A bola bateu na trave e entrou: 1 a 0. Mal comemorou, o Palmeiras viu o Remo empatar. Aos 33 minutos, Rogério Belém chutou e a bola bateu na mão de Alceu. Pênalti. Marcos ainda tocou na bola na cobrança de Waldomiro. Na comemoração, gestos obscenos para os torcedores. ?Eram os rivais do Paysandu que estavam provocando.? A segunda etapa começou da mesma forma que a primeira. A diferença foi o gol. Logo no primeiro minuto, falta na lateral. Gian cruzou, a defesa palmeirense não cortou e a bola acabou entrando. Em vantagem, o Remo deu um tremendo sufoco no Palmeiras. O técnico Jair Picerni resolveu mudar. Colocou Edmilson e Elson nos lugares de Anselmo e Adãozinho, respectivamente, e viu o Palmeiras equilibrar o jogo. O próprio Edmilson e Magrão tiveram boas chances. O goleiro Gilberto fez boas defesas. Nos minutos finais, o Remo ? completou 23 jogos sem derrota em casa ? ainda acertou uma bola na trave e quase fez, por cobertura, após saída errada de Marcos. O próximo duelo do Palmeiras acontece sábado, contra o Paulista, em Jundiaí. E o lateral-direito Baiano pode estrear. A diretoria espera receber nesta segunda-feira a documentação do jogador, contratado do Las Palmas para substituir Alessandro, que se transferiu para o futebol ucraniano. A preocupação é pelo fato de as inscrições para a Copa Sul-Americana se encerrarem na quarta-feira. Na Série B, o prazo é até dia 5 de agosto.