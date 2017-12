Remo e América-RN sobem para Série B Remo e América-RN garantiram o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B em 2006 após a realização, neste domingo, da sexta e última rodada do quadrangular final da Série C. O Remo venceu o Novo Hamburgo, por 2 a 1, no interior gaúcho, enquanto o América-RN segurou o empate sem gols com o Ipatinga, em Minas Gerais. Os dois times terminaram com 10 pontos, mas o Remo sagrou-se campeão por ter melhor saldo de gols - 2 a 1. Ambos tinham sido rebaixados ano passado. O Ipatinga-MG, com nove pontos, terminou em terceiro lugar, enquanto o Novo Hamburgo, com quatro, já estava eliminado, e ficou na quarta posição. Dirigido por Roberval Davino, o Remo sofreu para vencer o Novo Hamburgo, no interior gaúcho, mas sabia que só a vitória lhe garantir o acesso. O time da casa estava motivado por um prêmio extra oferecido pelo Ipatinga, também interessado na vaga. De tanto insistir, o time paraense saiu na frente aos dois minutos do segundo tempo, com Capitão, de cabeça. O veterano Maurílio ampliou aos 29 minutos. Quando todos esperavam a festa, o Novo Hamburgo diminuiu com Luís Gustavo, aos 34 minutos, cobrando pênalti. Os últimos minutos foram tensos, mas no final o Remo se garantiu. "Acho que o acesso foi justo, porque tivemos a melhor campanha e também levamos muita torcida ao Mangueirão", comentou o técnico Davino, muito cumprimentado pelos jogadores. No Ipatingão, o Ipatinga deixou escapar a chance de subir ao empatar sem gols com o América-RN, que armou uma forte retranca. O time potiguar ficou com 10 pontos, um a mais do que o time mineiro, atual campeão estadual e que não perdeu em casa na Série C. Só que desta vez, precisava vencer. "Jogamos pelo regulamento e atingimos nosso objetivo", afirmou o técnico Luís Carlos Martins, que em 2003 tinha subido com o Santo André. Resultados da sexta rodada do quadrangular final: Ipatinga-MG 0 x 0 América-RN e Novo Hamburgo-RS 1 x 2 Remo-PA. Classificação: 1.º) Remo, 10 pontos (2 e saldo de gols); 2.º) América-RN, 10 (1 de saldo de gols); 3.º) Ipatinga-MG, 9; 4.º) Novo Hamburgo, 4 pontos.