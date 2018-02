Remo elimina o Inter no Beira-Rio O Remo está nas oitavas-de-final da Copa do Brasil mesmo derrotado pelo Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Beira-Rio. O time paraense havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0 e eliminou os gaúchos no saldo qualificado, por ter marcado um gol fora de casa. Na próxima fase o Remo enfrenta o vencedor de Flamengo e Ceará. As jogadas de craque do armador Diego, que ditou o ritmo do ataque colorado, não foram suficientes para salvar um time que pecou pela lentidão e falta de entrosamento na defesa. Para os gaúchos ficou só o consolo da jogada do primeiro gol, digna dos grandes craques. Aos 27 minutos, Diego recebeu a bola na ponta esquerda, passou no meio de dois marcadores, driblou um terceiro e quando era cercado por mais dois deu um toque que tirou o goleiro Ivair da jogada e deixou André livre para marcar. No início do segundo tempo o Remo aproveitou mais uma falha da defesa do Internacional - foram diversas durante a noite - e empatou. Rodrigo tabelou com Helinho e cruzou para Ivan, que estava de costas para o gol, mas teve tempo de girar para marcar. O time gaúcho conseguiu responder aos 19 minutos. Na cobrança de uma falta, Daniel Carvalho cruzou a bola para a área e Sangaletti, entre os zagueiros, conseguiu tocá-la para as redes. Precisando do terceiro gol, o Internacional partiu para o abafa. Teve grandes chances aos 27 minutos, com Nilmar, aos 38, com Diego, e aos 45, com André. Mas sempre surgiu um zagueiro ou o goleiro do paredão do Remo para salvar. Ficha Técnica Internacional - Clêmer; Cleiton Xavier, Wilson (Leandro Tatu), André Cruz e Edu Silva; Sangaletti (Fernando Cardozo), Flávio (Nilmar), Gavilán e Diego; Daniel Carvalho e André. Técnico: Muricy Ramalho. Remo - Ivair; Moisés, Augusto, Irituia e André Silva; Márcio, Chicão, Helinho e Rodrigo; Gian (Nenê) e Zé Afonso (Ivan) (Valdomiro). Técnico: Júlio César Leal. Gols - André (I) aos 27 minutos do primeiro tempo, Ivan (R) aos 3 minutos e Sangaletti (I) aos 19 minutos do segundo tempo. Árbitro - Giuliano Bozanno. Cartão Vermelho - Gavilán (I) Cartão Amarelo - Edu Silva, André Cruz, Gavilán, Wilson (I), Ivair, Ivan (R). Público e Renda - Não fornecidos. Local - Beira-Rio.