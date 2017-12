Remo empata em casa com o Santo André O Remo ainda não deslanchou no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste domingo à tarde, no Estádio Baenão, em Belém, apenas empatou com o Santo André, por 2 a 2, mesmo assim contando com muita sorte. O time paraense perdia por 2 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, quando Helinho diminuiu. O próprio Helinho se transformou no herói do jogo ao empatar aos 46 minutos com um chute de fora da área. O Santo André continua em último lugar, com menos seis pontos, porque perdeu 12 pontos no STJD, enquanto o Remo não melhorou muito sua situação, ficando em 12º com sete pontos. Dominando o meio campo e mostrando muita dinâmica de jogo, o Santo André abriu o placar logo aos quatro minutos num belo lance. Após o cruzamento, Sandro Gaúcho tocou de calcanhar. Por alguns momentos, o time da casa sentiu a pressão de sua própria torcida, deixando o time paulista à vontade em campo. Romerito ampliou aos 36 minutos, desviando de cabeça o cruzamento de Dedimar. No segundo tempo já era esperada uma queda de produção dos paulistas, que sentiam os efeitos do forte calor na capital do Pará. Aproveitando disso, o Remo passou a ser todo pressão, mas encontrou um adversário determinado a vender caro a vitória. Quando tudo caminhava para a vitória do Santo André, o Remo reagiu com dois gols relâmpagos de Helinho, que tinha entrado no lugar de Toni. Ele empatou aos 40 minutos e pratagonizou a festa de mais de 15 mil torcedores com um chute de fora da área. Na próxima rodada, o Santo André pega o Joinville, no ABC, dia 29, enquanto o Remo enfrentará o Mogi Mirim, no interior paulista, dia 28, sexta-feira.