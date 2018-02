Remo escala 7 pendurados contra Ituano Aliviado por ter vencido sua primeira partida na competição, contra o América Mineiro, na última sexta-feira, em Macapá-AP, o Remo enfrenta o Ituano nesta terça-feira, em Itu, com 70% dos jogadores do time titular pendurados com dois cartões amarelos. Com onze pontos na Série B, os paraenses ocupam a oitava colocação. "Para o treinador Agnaldo de Jesus, o time deve partir para cima do adversário e esquecer os cartões. "Se ficar com medo de suspensão isso poderá influir no ânimo da equipe", justifica. Os sete jogadores pendurados são Gilberto, Marquinhos Belém, Dário, Rômulo, Állisson, Márcio Belém e Rodrigo. "O meia Gian acredita que, fora de casa, o time irá jogar mais solto. "As oportunidades que forem criadas não podem ser desperdiçadas, como já ocorreu em outros jogos", alerta o técnico Agnaldo. A equipe está confirmada: Gilberto; Marquinhos Belém, Irituia, Sérgio, Rômulo; Dário, Márcio Belém, Állisson, Rodrigo; Júnior Ferrim e Júnior Amorim.