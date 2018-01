Remo insiste em entrar no Brasileiro A corrida é contra o tempo. Os grandes clubes brasileiros esperam aprovar a Liga Nacional de Clubes em uma reunião dos dirigentes, amanhã, em São Paulo. Criada a Liga, teriam tempo para assumir o Campeonato Brasileiro que, por enquanto, está nas mãos da CBF e na pendência de uma liminar do Remo, de Belém. O embrião da Liga é o Clube dos 13, associação dos 19 grandes clubes do Brasil. Apenas, o Vasco não faz parte da turma desde que Eurico Miranda rompeu relações com a cartolagem. Leia mais no Jornal da Tarde