Remo já busca reforços para 2004 O Remo vai dispensar jogadores e contratar reforços para o campeonato da Série B de 2004. Apenas os que tiveram alguma regularidade durante o campeonato deste ano serão mantidos no elenco. A diretoria pretende anunciar os nomes dos reforços somente no começo de janeiro. O atacante Valdomiro, artilheiro do campeonato, recebeu convite para jogar na China e deverá se transferir para aquele país. O técnico Givanildo Oliveira deverá ser mantido, mas isso só depende dele. "Vamos conversar e ver o que se pode fazer", esquiva-se o treinador, que estaria na mira de vários clubes do Norte e Nordeste. A diretoria remista e seus torcedores reconhecem o bom trabalho de Givanildo. Para muitos, ele conseguiu levar o clube mais longe do que imaginavam, colocando-o entre os oito melhores times da competição. Na disputa para o quadrangular decisivo, porém, o Remo fracassou, perdendo três jogos até agora, vencendo um e empatando outro. No próximo sábado, para cumprir tabela, os paraenses recebem em casa o já classificado Marília.