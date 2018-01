Remo: jogo de vida ou morte no Mangueirão A volta do meia Rogério Belém, que ficou de fora do time nos últimos quatro jogos, é a novidade do Remo na partida de vida ou morte deste sábado à tarde contra o Botafogo pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. "Estava com muita vontade de retornar justamente contra o Botafogo, para ajudar o time a se recuperar com uma boa vitória", disse Rogério. O atacante Cristiano, expulso contra o Náutico, e o lateral Valdemir, punido com o terceiro cartão amarelo, são os desfalques do treinador Givanildo Oliveira para a partida. Valderi, no ataque, e Moisés, serão os substitutos. Também haverá alteração na lateral esquerda: André Silva sai para a entrada de Arlindo. Os jogadores do Remo prometem aos torcedores apagar a péssima impressão deixada com as derrotas para Marília e Náutico. "Sabemos que o jogo contra o Botafogo é decisivo para as nossas pretensões de continuar brigando para ir ao quadrangular final, por isso não podemos decepcionar os que forem ao Mangueirão", promete o artilheiro Valdomiro.