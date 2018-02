Remo larga na frente na Série C Com um gol de Marquinhos, aos 45 minutos do primeiro tempo, o Remo largou na frente no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o Novo Hamburgo, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Mangueirão, outra vez lotado. Mas o jogo foi bastante equilibrado, com o time paraense tendo dificuldades para superar o forte esquema de marcação armado pelos gaúchos. Por isso, em vários momentos, os 31.687 pagantes chegaram a se irritar. No final, valeu mesmo a vitória. Na segunda rodada, sábado, dia 29, o Remo vai enfrentar o Ipatinga, no interior de Minas Gerais. O Novo Hamburgo, domingo, dia 30, tentará se reabilitar diante do América-RN.