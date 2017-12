Remo mantém o 3º lugar na Série B O Remo venceu o Sport por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, no estádio Mangueirão, e se manteve na terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o time paraense soma 28 pontos, atrás apenas de Palmeiras (29) e Botafogo (31). Já o Sport permanece com 24 pontos, em quinto lugar. A vitória poderia ter sido até por um placar maior. O gol da vitória foi marcado por Theo, de cabeça, aos 42 minutos do primeiro tempo. O Remo está invicto há 24 jogos em Belém pelo Campeonato Brasileiro. E nesta noite ainda quebrou um longo tabu, já que não vencia o Sport desde 1973. No outro jogo da noite, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, América-MG e Ceará empataram por 2 a 2. O time mineiro agora tem 19 pontos, em 17º lugar. O Ceará é sexto, com 23 pontos. O empate teve sabor de vitória para os cearenses, que estavam com um jogador a menos em campo, devido à expulsão do zagueiro Alan no início do segundo tempo, e perdiam por 2 a 0. Todos gols do jogo saíram no segundo tempo. Jackson, aos 21, e Alessandro, aos 23, marcaram para o América, enquanto os estreantes Sérgio Alves, aos 30, e Mika, aos 31 minutos, empataram para o Ceará.