Remo monta time caseiro na Série B Sem dinheiro para contratar bons jogadores de outros estados ou um atacante com fama de matador, o Remo resolveu apostar mais uma vez num time caseiro para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 32 jogadores inscritos na competição e uma folha salarial em torno de R$ 200 mil, o "Leão Azul" paraense manteve no elenco o meia Gian, ex-Vasco, e o atacante Zé Afonso, ex-Grêmio, hoje suas maiores estrelas. O outro destaque do time é o goleiro Ivair, de 35 anos. Ele chegou a ser dispensado após a conquista do campeonato paraense, mas foi reintegrado ao grupo por pressão dos torcedores. Os dirigentes estão negociando com a Tuna Luso o empréstimo do meia Ciro, do lateral Valdemir e do atacante Jailson. O time, 39 vezes campeão do Pará, deve realizar a maioria de seus jogos em Belém no estádio Evandro Almeida, o Baenão, com capacidade para 20 mil torcedores. O Remo estréia na Série B, neste sábado à tarde no Canindé, contra a Portuguesa. Time-base Ivair, Moisés, Irituia, Augusto, Djalma Santos; Márcio Belém, Chicão, Rodrigo, Valdomiro; Zé Afonso e Gian. Técnico: Júlio César Leal.