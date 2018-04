Remo na justiça. Paulista quer vaga No dia em que o Paulista conseguiu a confirmação que realmente vai sair a parceria com o PSV Eindhoven, da Holanda, outra boa notícia elevou o astral em Jundiaí: o clube tem uma pequena chance de prosseguir na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo depende da ação que o Remo está movendo contra o Santa Cruz, por causa da interrupção da partida do dia 7 de setembro, no Estádio do Arruda, em Recife, por falta de energia elétrica. O clube paraense descobriu que a equipe pernambucana teve a luz do seu estádio cortada por falta de pagamento e que na ocasião recorria a geradores. "Se a iluminação fosse das centrais elétricas, não haveria problema. Mas quando é de gerador, a responsabilidade é do clube. E nesse caso o regulamento estabelece que o time responsável pela interrupção da partida perde os pontos", explica Hamilton Gualberto, advogado do Remo. Gualberto disse também que o jogo teve continuação no dia seguinte, por determinação da CBF. "O doutor Virgílio Elysio, diretor-técnico da CBF, mandou que a partida terminasse, quando o certo seria mandar o caso para julgamento do STJD", argumenta o advogado. O Remo entrou nesta terça com ação cautelar para impedir o início da segunda fase da Série B, marcada para sábado. Afinal, se o Santa Cruz realmente perder os pontos, o Paulista se classificará para a segunda fase e o Remo não cairá para a Série C. O vice-presidente do Paulista, Luiz Roberto Raymundo, informou que o clube analisa a possibilidade de ingressar como terceiro interessado. "Nosso advogado está estudando e, conforme for, tomaremos uma decisão." Os jogadores do Paulista foram informados da ação do Remo no churrasco de confraternização, ocorrido em uma chácara da região. Eles seriam dispensados, mas agora deverão ficar de prontidão. "Vamos aguardar os acontecimentos. Todos deverão ficar alertas caso tenha alguma novidade", disse Raymundo.