Remo não vai conseguir pontos no STJD A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não deve oferecer denúncia contra o Santa Cruz, rejeitando assim pedido do Clube do Remo, que entrou com representação no tribunal na tentativa de ganhar os pontos do jogo com a equipe de Pernambuco, pela primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro. A alegação do Remo é de que o Santa Cruz deveria ser penalizado pela falta de energia elétrica no Arruda, durante a disputa da partida, interrompida aos 27 minutos do segundo tempo do dia 7 de setembro e encerrada somente no dia seguinte. O procurador do STJD, Paulo Schmitt, ficou de analisar o pedido do Santa Cruz e até esta quinta-feira não havia se manifestado sobre o assunto. Mas, nos bastidores do tribunal esportivo, no centro do Rio, era clara a tendência de que o Remo não obteria sucesso com a medida. Se a partida for impugnada e o Santa Cruz perder os pontos da vitória por 3 a 1, o Remo se livra do rebaixamento - quem cairia em seu lugar para a Série C seria o Vila Nova-GO - e o Paulista se classifica para as quartas-de-final. O clube de Jundiaí terminou a primeira fase da Série B empatado com o Santa Cruz, com 35 pontos, mas em nono lugar, por causa do saldo de gols. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já confirmou para esta sexta a realização do jogo Santa Cruz x Brasiliense, no Arruda, na abertura da fase semifinal do torneio. Isso é mais um forte indício de que o STJD não vai acatar a representação do Remo.