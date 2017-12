Remo no tudo ou nada na Série C Para se reabilitar no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, o Remo vai com tudo para cima do América-RN na tarde deste domingo, no Mangueirão, na abertura do returno. Os dois times se enfrentam em situação diferentes: o time da casa é lanterna, com três pontos, enquanto o visitante lidera isoladamente, com seis pontos. Na última rodada, os dois times se enfrentaram em Natal e o América vence por 2 a 1. O grande trunfo do Remo para dar o troco no adversário é o apoio de sua torcida. A expectativa na capital paraense é muito grande e existe a perspectiva da presença de público superior a 30 mil pessoas. O técnico Roberval Davino tem uma dúvida na lateral-esquerda, onde não poderá contar com Vitor Boleta, suspenso. João Pedro e Eduardo são as opções. Os zagueiros Carlinhos e Sérgio, após cumprirem suspensão, estão de volta, mas o goleiro Rafael, machucado, ainda é dúvida. O técnico Luís Carlos Martins teve um problema de última hora. O meia Leandro Sena foi condenado sexta-feira pelo STJD e pegou três jogos de suspensão. Ele foi julgado por um incidente que aconteceu no jogo contra o Treze-PB, na primeira fase. Como cumpriu a automática, Senna ficará mais dois jogos ausente. Evandro, Paulinho Macaíba e Montanha estão na disputa pela vaga deixada por Sena.