Remo oferece R$ 200 mil pelo acesso Além do fato de entrar na história do clube, os jogadores do Remo vão ter uma motivação extra para conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, domingo, frente o time do Novo Hamburgo no Sul do país, pelo quadrangular final da Série C. Uma vitória sobre o time gaúcho, que garante a vaga ao Remo, renderá aos atletas uma premiação de R$ 200 mil. Alguns jogadores ainda receberam seus salários de forma antecipada. O clube já quitou salários com os atletas que acertaram pacote por jogos, casos de Maurílio, Capitão, Rafael, Eduardo, Victor Boleta e Carlinhos. Os que têm contrato até novembro, como Douglas Richard, Emerson, Carabina e Paulista, devem acertar até o final da semana.