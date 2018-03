Remo pega Ceará e tenta manter boa fase Depois de vencer o Palmeiras por 2 a 1, no sábado, o Remo tentará manter a boa fase no jogo contra o Ceará, nesta terça-feira, às 20h30, em Fortaleza. O time paraense é o terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos. O time cearense ocupa o 11.º lugar, com 19. No outro confronto de amanhã, o Caxias, 22.º colocado, recebe o América/RN, às 20h30, em Caxias do Sul.