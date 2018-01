Remo promete atacar no Maracanã Mesmo fora de casa, o Remo prometer atacar o Flamengo no jogo desta quarta-feira, no Maracanã, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. "Nós não tememos o Flamengo e vamos em busca da vitória dentro do Maracanã", avisou o goleiro Ivair. O técnico Júlio César Leal também está otimista e promete que seus jogadores não irão atuar na retranca em busca do empate para poder decidir a vaga no jogo de volta, em Belém. "Já pedi a todos cabeça fria e muita garra", disse o treinador do Remo. Com a missão de marcar Athirson e Felipe, considerados os principais jogadores do Flamengo, o volante Rodrigo reconheceu que terá muito trabalho no jogo desta quarta-feira, mas mostrou confiança. O atacante Helinho, que trocou o Remo pelo Coritiba, será o único desfalque. Ivan será o seu substituto.