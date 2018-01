Remo promete fazer despedida honrosa Apesar da eliminação antecipada do quadrangular decisivo da Série B, o Remo espera se despedir de maneira honrosa do campeonato e assim, vencer o Marília, neste sábado, em Belém. "Foi chato sair da disputa, mas temos que buscar forças e superar qualquer desmotivação", disse o zagueiro Augusto. O atacante Valdomiro, artilheiro do campeonato (17 gols), confessa estar muito triste com a eliminação, mas promete lutar para permanecer como goleador máximo da Série B. "Para mim, o ano só não foi melhor porque estamos fora do páreo. Gostaria de ser artilheiro com o time classificado", afirmou. O técnico Givanildo Oliveira não terá o zagueiro Sérgio, o volante Márcio Belém e o meia Gian, suspensos por cartões amarelos. Jailson deverá formar a dupla de ataque com Valdomiro.