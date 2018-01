Remo promete surpreender Botafogo Os jogadores do Remo e seu técnico, Givanildo Oliveira, classificam a partida desta tarde, em Caio Martins, como ?jogo de seis pontos". E prometem uma ?surpresa" para os cariocas. Givanildo não diz se pretende surpreender os botafoguenses com algum esquema tático, a escalação do time ou mesmo jogada ensaiada. ?Não tem nenhum mistério, a nossa missão é espinhosa, mas eu acredito que vamos vencer", desconversa o treinador. Com 15 pontos, em sétimo lugar, o time paraense deverá apresentar algumas mudanças. O goleiro Ivair, por exemplo, será substituído por Gilberto; Djalma Santos deixará a lateral-esquerda para a entrada de André Silva, enquanto o meia Rodrigo ocupará a vaga de Rogério Belém, suspenso. O retorno de Augusto à zaga também é outra novidade. Para o atacante Valdomiro, artilheiro do time na Série B, a torcida remista pode confiar num bom resultado no Rio. ?Se derem chance, quero fazer pelo menos um golzinho."