Remo sabe que não pode mais vacilar Com a obrigação de vencer dentro de casa para continuar sonhando em subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Remo enfrenta o Náutico nesta terça-feira, no Mangueirão, em Belém. A derrota para o Marília, sexta-feira passada, na estréia da segunda fase, abalou o time paraense, mas o técnico Givanildo Oliveira tratou de animar o grupo. "Se vencermos os três jogos dentro de casa e obtivermos pelo menos um empate fora nos dois jogos que restam, estaremos classificados para o quadrangular final", disse Givanildo. A fórmula para vencer o Náutico, segundo os próprios jogadores do Remo, é tranqüilidade na hora de chutar para o gol, além de muita garra e marcação. "Esse é um jogo decisivo em que não podemos vacilar. Um erro pode ser fatal e decidir a partida", alertou o atacante Valdomiro, artilheiro da Série B, com 15 gols.