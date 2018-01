Remo supera Botafogo em Belém por 3 a 2 O Remo deu sinais de que pode reagir dentro do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Botafogo-RJ, por 3 a 2, neste sábado à noite, no Estádio Mangueirão, em Belém. Esta foi a primeira vitória remista nesta segunda fase, onde soma três pontos ao lado do Santa Cruz dentro do Grupo C. O Botafogo lidera com seis pontos ao lado do Marília. Para ganhar ânimo depois de sofrer duas derrotas consecutivas e viver uma semana tumultuada, o técnico Givanildo de Carvalho apelou para a religiosidade de seus jogadores. A cidade de Belém vive o clima do Círio de Nazaré, que foi homenageado com uma faixa. O Remo correspondeu pela vontade e disposição. E também soube explorar bem as laterais de campo, principalmente pelo lado direito em cima de Jorginho Paulista que, após cumprir suspensão, voltou no lugar de Daniel. Na base da pressão o time da casa ameaçou o goleiro Max, mas com chutes de longa distância. Aos poucos, muito lentamente, o Botafogo começou a usar os contra-ataques como sua principal arma e também ameaçou o goleiro Gilberto. Os cariocas tiveram duas boas oportunidades. Uma com Jorginho Paulista, de cabeça, e outra com Márcio Gomes num chute forte da entrada da área. O Botafogo voltou mudado para o segundo tempo. O técnico Levir Culpi resolveu preservar Jorginho Paulista, que recebeu cartão amarelo, para a entrada de Daniel, herói na vitória de 3 a 1 sobre o Marília, quando marcou dois gols. Mas o Remo saiu na frente aos sete minutos. Walderi, dentro da grande área, só rolou para o chute cruzado de Gian. A partir daí, o Botafogo se viu obrigado a se abrir. Levir Culpi tirou o volante Fernando para a entrada do meia Almir. Só que o Remo ampliou aos 29 minutos, quando Rodrigo chutou e Waldomiro dominou sozinho quase na linha da pequena área. Sob as reclamações de impedimento, não existente, ele fuzilou o goleiro Max. O Botafogo diminuiu dois minutos depois, após cobrança de falta e a troca de passes de cabeça entre os zagueiros Edgar e Sandro, que marcou aos 31 minutos. A reação foi consumada aos 40 minutos, quando Camacho pegou rebote da defesa. Só que o sonho de deixar a capital paraense com um ponto caiu por terra aos 43 minutos, quando Gian entrou pela esquerda, chutando fraco e cruzado. O goleiro Max aceitou e falhou no lance. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, no estádio Caio Martins, em Niterói, então pelo início do returno desta segunda fase.