Remo tem apenas uma dúvida no ataque Em último lugar no grupo C da Série B do Brasileiro, o Remo sabe que não pode nem empatar com o Botafogo neste sábado, em jogo marcado para o estádio Caio Martins. Afinal, a equipe paraense tem 3 pontos ganhos, o mesmo que o Naútico, mas perde no saldo de gols - os líderes são o Marília e o próprio time carioca, ambos com 6. "Não há outra saída que não seja a vitória para continuarmos vivos na competição. E para chegar a esse resultado é preciso cabeça fria, muita garra e saber aproveitar as oportunidades que aparecerem", avisou o técnico Givanildo Oliveira. O atacante Cristiano, com dores no tornozelo, poderá ser vetado se não tiver condições até a hora do jogo. Se isso acontecer, Valderi formará a dupla de ataque com Valdomiro. "Sei que vão fazer marcação implacável sobre mim, mas quero atuar abrindo espaços para outros companheiros", disse Valdomiro, que é o artilheiro da Série B, com 16 gols.