Remo teme a pressão do Marília Jogando na casa do adversário, no estádio Bento de Abreu, o Remo teme a pressão do Marília na partida desta sexta-feira, às 20h30, na abertura da fase final da Série B do Brasileiro. "A pressão será total, mas temos de segurar o ímpeto deles e sair no toque rápido para o ataque", alertou o técnico Givanildo Oliveira. "A hora é da garra, da superação física e de errar menos, se quisermos pensar em subir para a primeira divisão." Sem o meia Rogério Belém, contundido, Givanildo ainda não sabe se escala Rodrigo ou Chicão. Em compensação, o goleiro Gilberto, o zagueiro Sérgio, o volante Marcelo Augusto e o atacante Valdomiro cumpriram suspensão e retornam ao time titular.