Remo tenta ficar perto dos líderes Além dos jogos envolvendo os líderes, Palmeiras x União São João e Mogi Mirim x Botafogo, mais três jogos acontecem neste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tentando seguir na cola dos líderes Palmeiras (33 pontos) e Botafogo (32), o Remo receberá o Joinville, às 16 horas, no Estádio Mangueirão, em Belém. O time paraense, tem 28 pontos em terceiro lugar, enquanto os catarinenses, com 22 pontos estão 17º, ainda sonham com a classificação. Também às 16 horas, o América-RN tentará manter o ritmo dos últimos dois jogos - venceu o CRB 2 x 1 e o Londrina por 2 x 0 - para derrubar o Náutico, em pleno Estádio dos Aflitos, em Recife. Enquanto isso, o Náutico espera se recuperar da derrota de 2 a 1 para o Marília, na rodada passada. A equipe potiguar está com 24 pontos e briga para entrar no G-8. O mesmo pensamento têm os pernambucanos, que estão com 22. Vindo de quatro derrotas seguidas, o São Raimundo buscará a reabilitação contra o CRB-AL, no Estádio Vivaldão, em Manaus, no único jogos da 17 horas (horário de Brasília). Com a seqüência de resultados negativos, o time do Amazonas, com 19 pontos, caiu pelas tabelas e corre sérios riscos de rebaixamento. O clube alagoano, com 23, briga por um lugar entre os oito primeiros colocados. A rodada será completada domingo à tarde com apenas um jogo, no Paraná, entre Londrina e Ceará.