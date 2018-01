Remo troca técnico após derrota na estréia Menos de 48 horas depois de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro com uma goleada de 5 a 2 sofrida diante da Portuguesa, a diretoria do Remo demitiu o treinador Júlio Cesar Leal. Os dirigentes foram rápidos e anunciaram a contratação de Givanildo Oliveira, treinador que goza de muito prestígio no futebol paraense, depois de conquistar seis títulos pelo arquirival Paysandu nos últimos dois anos. Givanildo deverá dirigir o time no jogo desta quarta-feira à noite, às 21 horas, no Mangueirão, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Na primeira partida, semana passada, no Maracanã, o Remo foi goleado por 4 a 0 e agora, para se classificar para as quartas- de-final da competição, terá de derrotar o time carioca por 5 gols de diferença. Se perder até por três gols de diferença, o Flamengo estará classificado. "A missão é difícil, mas não impossível", disse Givanildo na chegada nesta terça a Belém. O novo treinador foi saudado por centenas de torcedores do Remo no estádio Baenão. Disse que seu novo objetivo no Pará é levar o Remo à 1ª Divisão do futebol brasileiro, assim como fez no ano passado com o Paysandu. O treinador já antecipou que precisará de reforços e fez questão de ressaltar que não abre mão de indicar os novos contratados.