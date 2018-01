Remo vence Botafogo no Pará: 2 a 1 Diante da pressão da torcida e da falta de qualidade de seu time, o Botafogo mais uma vez decepcionou e perdeu para o Remo por 2 a 1, hoje à noite, em Belém, pela Copa do Brasil. O time carioca esteve pior durante toda partida e conseguiu evitar uma desvantagem maior, graças a um contra-ataque isolado. Agora o Remo joga por um empate na próxima semana, no Rio. Já o Botafogo precisa vencer o Remo por 1 a 0, para se classificar à próxima fase da competição, já que marcou um gol fora de casa. Desde o início o Remo se impôs na partida, demonstrando que queria a vitória. Com dois bons jogadores no meio de campo -Rosivaldo e Joacir, criava seguidas oportunidades de gol. Aos 29 minutos transformou a sua superioridade em gol, quando Zezinho recebeu lançamento na frente e tocou na saída de Wagner. O Botafogo ainda teve uma chance de marcar no primeiro tempo mas Serginho chutou para fora. No segundo tempo o Remo continuou melhor e teve um pênalti a seu favor logo no início, quando Rosivaldo foi derrubado por Leandro. No lance, Leandro, que cometeu a falta recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, tornando ainda pior a situação do Botafogo. O lateral Souza cobrou o pênalti para fora. Aos 17, o Remo chegou ao segundo gol novamente com Zezinho, que marcou em belo voleio. Três minutos depois, quando tudo parecia perdido para o Botafogo, Alexandre Gaúcho, inoperante até aquele momento, conseguiu descontar. O meia entrou na área e tocou por cima do goleiro Ivair. Até o fim da partida, o jogo ficou morno porque o Botafogo tinha um jogador a menos e o Remo parecia cansado.