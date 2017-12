Remo vence e segue em terceiro na Série B O Remo venceu o Joinville, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols foram marcados por Cristiano aos 11 e Marcelo Augusto aos 32, ambos no primeiro tempo. Com o resultado, o time segue na terceira posição, com 31 pontos atrás somente de Palmeiras e Botafogo. O Joinville está em 18º, com 22. Ainda neste sábado, o Náutico não saiu de um empate por 1 a 1, em casa, contra o América-RN. O time potiguar (9º com 25) abriu o placar com Márcio, de pênalti, aos 24 do primeiro tempo. Os pernambucanos (11º com 23) empataram com Cláudio aos 32 minutos do segundo. Fechando a rodada de sábado, o São Raimundo venceu o CRB-AL, por 3 a 1, em Manaus. Marcaram para o clube manauara (15º com 22) Marcelo Araxá aos 30 do primeiro, Neto aos 14 e Marcelo Cardoso (contra) aos 47 do segundo. Claudinho diminuiu aos 37 do segundo para os alagoanos (13º com 23).