Remo vence Ponte na Copa do Brasil O Remo venceu a Ponte Preta por 3 a 2, nesta quinta-feira, no primeiro confronto entre as equipes pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. A segunda partida será no dia 9, em Campinas, quando o time paraense terá a vantagem do empate. A Ponte Preta precisa de uma vitória simples, ou por dois ou mais gols de diferença caso o Remo consiga marcar dois gols. O jogo começou equilibrado, com a Ponte tomando muitos cuidados defensivos. Mas falhou bastante, principalmente nos momentos dos gols do Remo, que fez 2 a 0, ainda no primeiro tempo. O gol de abertura foi marcado por Rosivaldo, depois de uma jogada ensaiada na cobrança de falta, aos 23 minutos. Em lance semelhante aconteceu o segundo gol, novamente, após cobrança de falta. Welber cruzou a bola na grande área, com Zezinho ajeitando de cabeça para a entrada do zagueiro Edkléber. No segundo tempo, com Régis e Delmer nos lugares de Macedo e Washington, a Ponte chegou ao empate. O primeiro gol saiu aos 23 minutos, quando Delmer aproveitou o rebote na trave na cabeçada do zagueiro Rodrigo. O mesmo Rodrigo empatou aos 35 minutos, de cabeça, após o cruzamento de Piá. O gol da vitória do Remo saiu nos minutos finais, quando a Ponte já tinha um jogador a menos, com a expulsão do lateral Carlos Alexandre. Aos 41 minutos, o veterano Charles Guerreiro fez o cruzamento, na medida, para a cabeçada de Maracanã.