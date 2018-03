Remo vence São Raimundo pela Série B Depois de ser goleado pela Portuguesa por 5 a 2 na estréia do Campeonato Brasileiro da Série B, o Remo conseguiu a reabilitação ao bater o São Raimundo, do Amazonas, por 2 a 0, na tarde deste sábado no estádio Evandro Almeida, em Belém. Os gols do jogo foram marcados por Valdomiro, aos 26 minutos do primeiro tempo, e Augusto, aos 18 do segundo. Com os resultado, os dois times encerram a segunda rodada com três pontos ganhos em duas partidas disputadas até o momento. Os dois times voltam a campo no próximo sábado, dia 10 de maio, às 16 horas. O Remo vai a Jundiaí enfrentar o Paulista, enquanto o São Raimundo joga em Manaus contra a Anapolina.