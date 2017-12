Remo x Sport é o destaque na Série B Duas partidas abrem a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira. Em jogo estará a terceira posição da competição, uma vez que Remo (25 pontos), atual terceiro, Sport, quinto (24), e Ceará, sexto (22), estarão em campo a partir das 20h30. Em Belém, o Remo, que perdeu na última rodada para o Ceará por 3 a 1, tenta a reabilitação buscando uma vitória sobre o Sport, que vem embalado com a goleada sobre o Joinville por 3 a 0 e o título pernambucano conquistado na última quarta-feira em cima do rival Santa Cruz. Ainda nesta terça-feira, o América-MG, que deixou as últimas posições após a vitória por 3 a 1 sobre o lanterna União São João, recebe o Ceará, que vem em ascenção na Série B. Confira a 16ª rodada: terça-feira - 20h30 - Remo-PA x Sport-PE; América-MG x Ceará-CE; sexta-feira - 20h30 - Náutico-PE x São Raimundo-AM; Paulista-SP x Santa Cruz-PE; sábado - 16h - Palmeiras-SP x Portuguesa-SP; Botafogo-RJ x Marília-SP; Joinville-SC x Anapolina-GO; Caxias-RS x Vila Nova-GO; 19h - Avaí-SC x Brasiliense-DF; 20h - União São João-SP x Gama-DF; domingo - 16h - Londrina-PR x Mogi Mirim-SP; CRB-AL x América-RN.