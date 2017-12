Renaldo é dispensado pelo Palmeiras Irritadíssimo com a participação de seus jogadores numa reunião do Sindicato dos Atletas de São Paulo, o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, rescindiu o contrato do atacante Renaldo e avisou: os outros dez palmeirenses que foram àquele encontro também podem ser mandados embora. Dentre eles, estão dois líderes do elenco - o goleiro Sérgio e o volante Magrão. Mais uma crise para um time que, na reta final do Brasileirão, está apenas quatro pontos atrás do líder Atlético-PR. A tal reunião aconteceu segunda-feira. Convocados pelo presidente do Sindicato, Rinaldo Martorelli, 19 atletas foram discutir reivindicações para a categoria, como férias de 30 dias e seguro de vida obrigatório. Onze desses jogadores eram do Palmeiras. Além de Renaldo, Sérgio e Magrão, Lúcio, Marcinho, Osmar, Gláuber, Thiago Gentil, Alceu, André Rocha e Ricardinho participaram do encontro. Mustafá, que preside outro Sindicato - o que representa clubes e federações de futebol, o ?Sindafebol? -, ficou uma fera. Entendeu que seus próprios funcionários estavam se voltando contra ele. Vale lembrar que, para o final do ano, o Palmeiras programou férias de apenas 15 dias para os jogadores. A demissão de Renaldo foi a primeira porque, na verdade, já estava programada. Ele tinha contrato com o clube até dezembro, mas não vinha agradando. Contratado em julho para ser o substituto de Vágner Love, com um salário mensal de R$ 70 mil, o atacante de 34 anos só marcou um gol, num amistoso com o Taubaté. O atacante soube da dispensa pelo seu empresário, Wagner Cruz, que recebeu um telefonema de Mustafá na noite de quarta-feira. "Para mim, ninguém ligou, tudo o que soube foi pelo meu empresário", disse Renaldo, que já não treinou nesta quinta-feira. "O Mustafá me pareceu muito irritado no telefone. Disse que tinha havido uma reunião encabeçada pelo Sérgio e pelo Magrão e que o Renaldo estava nela", contou Wagner Cruz. "E, como todos sabem, a corda sempre estoura para o lado mais fraco. O Renaldo não vinha ficando nem no banco e sabia que não ia ficar no Palmeiras. O que houve foi uma antecipação da saída dele", emendou o empresário. Apesar de saber que não permaneceria no clube em 2005, Renaldo se disse surpreso com a demissão por dois motivos: primeiro por causa do momento que o time vive no Brasileirão; e, segundo, pelo motivo da demissão ter sido tão banal. "Só fui à reunião porque fui chamado por outros jogadores do Palmeiras. Minha intenção jamais seria me voltar contra o clube", admtiu.