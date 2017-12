Renaldo fará sua estréia no Coritiba Quando a torcida do Coritiba esperava ver pela primeira vez a dupla de ataque Alexandre e Renaldo, o primeiro mudou de time. Ele viajou para os Emirados Árabes Unidos, onde vai defender o Al-Wash. Com isso, Renaldo, de 35 anos, fará sua estréia tendo ao seu lado o meia Caio, que volta a jogar mais adiantado na partida deste sábado, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra o São Caetano. "Me sinto um garoto, estou com mentalidade bastante positiva para ser vencedor aqui", afirmou. Os zagueiros Flávio, recuperado de um estiramento que o deixou três semanas fora dos gramados, e Vagner, que cumpriu suspensão, retornam. A expectativa é que as duas vitórias seguidas animem novamente os torcedores. "O São Caetano é um adversário que também marca muito forte, joga na frente em busca do erro do adversário", disse o técnico Cuca. "A diferença vai ser o nosso torcedor".