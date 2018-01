Renaldo passal mal e é internado O atacante Renaldo, do Paraná Clube, ao ser substituído, passou mal no banco de reservas, foi atendido pelo serviço de emergência do Pinheirão e em seguida levado para um dos hospitais em Curitiba para realizar maiores exames. O jogador ficou consciente todo o tempo durante o atendimento no campo. No meio de semana ele havia treinado bastante gripado.