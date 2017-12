Renaldo se apresenta a seu novo clube Depois de encerrar o Campeonato Brasileiro de 2003 como vice-artilheiro (30 gols), o atacante Renaldo embarca nesta terça-feira para a Coréia do Sul, onde se apresenta a seu novo clube, o Anyang-LG. Renaldo - que disputou o campeonato pelo Paraná Club - deverá ficar na Coréia até domingo, período no qual pretende realizar exames médicos e testes físicos. ?São exames de rotina que servirão para confirmar que estou em plena forma física. Vou aproveitar também para conhecer a minha nova cidade e as dependências do Anyang, que eu já soube que são muito modernas?, disse. O atacante embarca em definitivo para a Coréia no dia 15 de janeiro.