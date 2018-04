Renan é suspenso por dois jogos, e desfalca Atlético-MG

Renan foi punido por causa da expulsão no jogo contra o Corinthians, no dia 16 de agosto, pela 19ª rodada do Brasileirão. O atleta recebeu o cartão vermelho direto, após fazer falta dura em Elias, e foi denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - "praticar jogada violenta".

O volante, que podia ser suspenso por até seis jogos, só voltará a defender o Atlético no confronto contra o Santos, no dia 27, em Belo Horizonte. Para compensar esse desfalque, Celso Roth terá os retornos dos volantes Jonílson e Márcio Araújo, que voltam a ficar à disposição do treinador.