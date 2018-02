Renan está em alta com Leão O esquema com dois zagueiros continuará sendo utilizado por Emerson Leão, desde que ele tenha em campo um jogador em que possa confiar, que fique responsável pela marcação na cabeça de área. Esse jogador tem sido Renan. "Ainda estou ensaiando um time com dois zagueiros, mas eu preciso do Renan no meu esquema, senão não tem ensaio", garante o técnico. As palavras de Leão mostram o quanto o volante está em alta no clube. No entanto, a concorrência tem sido grande com as chegadas de Josué e Mineiro. Para o jogo de quinta-feira, contra a Portuguesa, Renan está garantido mais uma vez (Mineiro recebeu o terceiro cartão amarelo, sábado, contra o Santo André). O outro volante ainda é uma incógnita. Josué, recuperado de uma lesão muscular, só deverá voltar a treinar amanhã - junto com Luizão. Se não tiver condições físicas, Alê deverá ser o titular, ao lado de Renan. A dupla de volantes que terminou jogando o Campeonato Brasileiro do ano passado. Em compensação, Leão terá o reforço de Danilo, que retorna de suspensão.