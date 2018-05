Renan faz cirurgia e não joga mais pelo Atlético-MG

A previsão é de que o meio-campista receba alta médica ainda nesta terça. "O Renan passou por um tratamento cirúrgico para fixação de uma fratura no antebraço esquerdo. Ele encontra-se bem, terá alta agora pela manhã e o período de recuperação é de dois a três meses", explicou Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG.

Sem Renan, a equipe terá cinco desfalques para o jogo com o Corinthians, sábado, no Mineirão, quando encerrará a sua participação no Campeonato Brasileiro. As outras ausências são os suspensos Carlos Alberto, Thiago Feltri e Rentería, além de Wellington Saci, por conta de uma cláusula no seu contrato de empréstimo.