Renan Fonseca descarta preferência por parceiro na zaga do Botafogo Renan Fonseca foi um dos líderes da boa campanha do Botafogo na Série B do último Campeonato Brasileiro, que terminou com o título e o acesso à elite. Por isso, deve iniciar o ano como titular do técnico Ricardo Gomes. Seu companheiro deverá ser um dos novos reforços do clube, o argentino Joel Carli ou Emerson Silva, mas ele garantiu não ter preferências e despistou sobre o assunto.