Renan Oliveira aposta em ano melhor no Atlético-MG

Assim, Renan Oliveira acredita que a pré-temporada pode ajudar a alavancar a sua carreira. "A pré-temporada faz muita diferença para o atleta. Então, estou pegando firme desde o princípio dessa pré-temporada, estou me cuidando bastante para que eu possa dar resultados e corresponder à expectativa dos torcedores e do grupo", disse.

Renan Oliveira promete começar a temporada no mesmo ritmo dos companheiros do Atlético-MG. "Eu sempre chegava um pouco depois e isso acabava me atrapalhando um pouco a pegar o ritmo do grupo. Então, fazendo a pré-temporada desde o começo, já fico mais tranquilo e com um preparo melhor para que eu possa estar no mesmo ritmo de todos e ajudar a equipe", afirmou.