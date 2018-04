Renan pode ser suspenso por seis jogos no Atlético-MG

Na partida disputada no Pacaembu, Renan foi expulso no segundo tempo ao dar um carrinho por trás no volante Elias, do Corinthians, quando o Atlético Mineiro já perdia por 2 a 0.

O lance rendeu denúncia no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (praticar jogada violenta), que prevê de duas a seis partidas de suspensão - o jogador já cumpriu uma no empate por 2 a 2 com o Avaí, quinta-feira passada.

O Atlético Mineiro está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, e enfrenta o Sport, domingo, no Mineirão.