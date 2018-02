Renan revela tática do São Paulo O volante Renan revelou a tática do São Paulo para o jogo com o Vitória, domingo, em Salvador. A idéia será aproveitar o desespero do adversário, ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e investir nos contra-ataques. "O Vitória nem pode pensar em empatar. Vão atacar. Se a gente estiver bem postado e bem concentrado na defesa, vai poder ganhar nos contra-ataques", afirmou Renan. Para o jogo contra o Vitória, o técnico Emerson Leão pode surpreender, levando o volante Daniel Rossi e não José Ramalho para o banco de reservas. O zagueiro Alex também ficará na reserva, devido à ausência de Fabão, suspenso por acúmulo de cartões e contundido, com uma torção no tornozelo direito. Edcarlos será o substituto e vai ser o titular. César Sampaio, Renan, Rogério Ceni e Jean são os jogadores do elenco do São Paulo que estão pendurados com dois cartões amarelos e preocupam nesta reta final do Brasileiro.