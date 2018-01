Renan Ribeiro confirma rescisão com o São Paulo em post nas redes sociais

O goleiro Renan Ribeiro não é mais atleta do São Paulo. Em post no Instagram nesta quarta-feira, o jogador de 27 confirmou uma rescisão em comum acordo com o clube e agradeceu aos companheiros e funcionários. O goleiro estava no São Paulo desde 2013.

Renan Ribeiro tinha contrato com o São Paulo até maio de 2018, mas não vinha atuando na equipe. Seu espaço acabaria ainda mais limitado com a contratação de Jean, goleiro que chegou ao tricolor paulista vindo do Bahia. Renan recebeu sondagens do Estoril, de Portugal. De acordo com a imprensa local, a contratação é dada como certa.

Em 2017, Renan Ribeiro alcançou seu recorde em número de atuações. Com as os jogs ruins de Denis e a instabilidade de Sidão, Ribeiro jogou em 30 partidas, entre altos e baixos. Com a chegada de Dorival Júnior, o atleta viu Sidão ser testado durante a fase ruim da equipe e corresponder. A partir de então, teve poucas chances.

Na meta tricolor, Denis também saiu do time. Outros atletas que deixaram a equipe são os atacantes Gilberto, Marcinho e Denilson e o lateral direito Buffarini, além do zagueiro Lugano, que se aposentou. Os reforços confirmados são Jean, o lateral esquerdo Reinaldo e o volante Hudson - os dois últimos retornaram de empréstimo a Chapecoense e Cruzeiro, respectivamente.