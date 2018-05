Renan Ribeiro é operado e deve desfalcar o São Paulo por seis semanas

Após ganhar a condição de titular da meta do São Paulo, Renan Ribeiro sofreu uma luxação em um dos dedos da mão esquerda durante a vitória por 2 a 1, contra o Atlético-MG. Operado na madrugada desta segunda-feira em um hospital da capital paulista, o goleiro deve ficar seis semanas fora dos gramados.

A previsão é que o jogador de 26 anos esteja totalmente recuperado na pré-temporada, quando o clube terá pela frente a disputa da Florida Cup nos Estados Unidos, entre os dias 8 e 21 de janeiro.

Ao deixar o hospital pela manhã desta segunda-feira, o goleiro tranquilizou os torcedores. "A imagem da lesão foi forte, mas felizmente a cirurgia foi bem sucedida e logo estarei bem de novo. Recebi muitas mensagens de incentivo e, sem dúvida, voltarei mais forte. Agora vou me recuperar bem e seguir as recomendações do Departamento Médico", disse o camisa 22.

O médico do clube, Dr José Sanchez, deu mais detalhes da situação. "O atleta foi submetido a procedimento cirúrgico para redução de luxação interfalangeana. A cirurgia foi bem sucedida, durou aproximadamente uma hora e o Renan já pode repousar. Ele será reavaliado na próxima semana e, então, iniciará o processo de recuperação com os fisioterapeutas do Reffis."

Com Denis entre os prováveis titulares, o São Paulo volta a jogar no domingo, quando enfrenta o Santa Cruz, às 17h, no Pacaembu. A partida é válida pela rodada final da competição.