Renata Alves chega para a audiência A estudante de Direito Renata Carla Moura Alves já chegou ao prédio da Justiça Federal, no centro do Rio, para a audiência onde serão tomados os depoimentos de suas testemunhas de defesa e do ex-técnico da seleção e atual treinador do Corinthians, Wanderley Luxemburgo, no processo em que são acusados de sonegação fiscal. Na chegada, Renata disse que sua ex-empregada doméstica, Ruth Pereira, com quem trabalhou por 4 anos, revelará fatos de seu relacionamento com o treinador. Luxemburgo está sendo aguardado no tribunal.