Renatinho cresceu e virou Renato no Santos Quando Renato pisou na Vila Belmiro em 2001, contratado pelo Santos, o presidente Marcelo Teixeira o chamou de lado e avisou: "Olha, você está chegando do Guarani para um time grande. Não pega bem ser chamado de Renatinho. Daqui para a frente você será Renato." Só que Teixeira não sabia o quanto Renatinho iria crescer. De mera promessa o jogador ganhou, em dois anos, uma projeção inesperada até pelo próprio presidente santista. A ponto de ser presença obrigatória na Seleção Brasileira e responsável pela única pressão que Parreira sofre: tirar do time o consagrado Émerson. Aos 24 anos, o volante santista será dono do seu futuro no dia 14 de dezembro. Seu empresário Cláudio Guadagno o quer no Milan a partir de janeiro de 2004. Mas por uma questão de "obrigação moral", Renato vai procurar Teixeira, "aquele que não queria ter um Renatinho no Santos". Será a remota chance de o jogador continuar no Brasil. Remotíssima. Jornal da Tarde: Qual a explicação para a sua rápida ascensão? Renato - Sou um jogador dedicado que aproveitei todas as chances para aprender. Quer com treinadores quer com jogadores experientes. Entendi desde cedo a importância de ser versátil e analisar taticamente como melhor aproveitar a força do meu time e a fraqueza do rival. Consigo entender isso sem ninguém me pedir. Quais foram as pessoas que o influenciaram? Foram várias. Entre os técnicos destaco o Muricy Ramalho e o Leão. O Muricy foi muito importante no Guarani. Ele me passou os princípios táticos. O Leão os desenvolveu, pois soube como juntar e tirar o máximo dessa geração que surgiu no Santos. Sei que sou uma peça importante. O Leão fez com que eu entendesse isso. Entre os jogadores posso citar Rincón, Edmundo e Marcelinho Carioca. Esses caras experientes me mostraram tudo o que poderia ganhar se me aplicasse e fosse profissional na relação com o clube. A relação tem de ser de total dedicação, mas profissional. Você está cotado para entrar no lugar de Émerson como titular na Seleção Brasileira. É constrangedor conviver com um jogador que é ídolo, mas está pressionado a ceder o lugar para você? Não, porque o Émerson é um jogador com excelente cabeça. Ele fez questão de me aconselhar, dar força. Sei que vai brigar o quanto puder para não perder a posição. Vou fazer o máximo para conseguir o meu lugar. Mas o mais importante é que nos respeitamos. Ninguém quer atropelar ninguém. A decisão é do Parreira. Você acha que a sua vitalidade e o seu conhecimento tático estão sendo fundamentais na luta para ganhar espaço na Seleção? Sinceramente, sim. Conversei muito com o Parreira e ele me deixou claro que gosta desse meu potencial de atuar tanto como meia como volante. Percebo a valorização que ele dá ao conhecimento tático dos jogadores. Ele é muito didático e dá espaço para que os jogadores façam sugestões. Escuta com toda atenção. Mesmo com todo o destaque dado ao Robinho e ao Diego, você conseguiu ganhar espaço. Foi mais difícil do que seria normalmente? Sim, mas não me importo. Toda a atenção da mídia está com os dois porque merecem. São meninos muito talentosos. Mas o Santos tem os seus talentos distribuídos. Eu aceito numa boa ser coadjuvante dos dois. Estou tratando de fazer a minha carreira e ajudar como puder o Santos. Não há inveja no elenco? De jeito nenhum. Ao contrário. Nós gostamos do sucesso da dupla. Somos mesmo companheiros. Todas as vitórias e derrotas são divididas. Um dos segredos para estarmos tão bem nestes dois anos é que controlamos bem demais os nossos egos. Não dá para negar que o diretor geral do Milan, Ariedo Braida ficou encantado com o seu futebol. Você já está de malas prontas para a Itália? Eu gosto das coisas claras. Renovei o meu contrato com o Santos por mais seis meses quando poderia ter ficado com o meu passe. Fiz isso como uma retribuição moral por tudo que esse clube fez por mim. Mas assim que o Brasileiro acabar, estarei livre para ouvir qualquer proposta que surgir. Seja da Itália ou de onde for. Se aparecer mesmo alguma, levarei até o presidente do Santos. Se ele tiver como equiparar o que me oferecerem, a prioridade é dele. Por mim, se conseguir receber no Santos o que vou receber fora, eu fico. Mas tenho a noção exata de que sou profissional e tenho de buscar o melhor para mim e para a minha família. Você tem saudades dos tempos de Renatinho? Não. Foi um período em que fui muito feliz no Guarani, mas agora vivo um novo período na minha vida. Vamos deixar Renato, que está dando muito certo.