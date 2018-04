Renatinho garante virada do Botafogo Em um jogo de baixo nível técnico, o Botafogo venceu, de virada, por 2 a 1, o Grêmio, nesta quinta-feira à noite, no Caio Martins, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas equipes pouco produziram no primeiro tempo e o jogo somente ganhou movimentação, na segunda etapa, quando saíram os gols. Por ter atuado em casa e iniciado o confronto na zona de rebaixamento do Nacional, o Botafogo buscou a vitória, mas esbarrou na deficiência técnica de seu ataque, durante a primeira etapa. O triunfo foi importante, principalmente, porque deixou o Alvinegro dois pontos à frente do Grêmio, que permaneceu com 28, na tabela de classificação. No primeiro tempo, o atacante Schwenck desperdiçou as poucas oportunidades ofensivas criadas pelo Botafogo, chutando as bolas sem perigo ao gol do Grêmio. Já a equipe gaúcha limitou-se a tentar explorar os atacantes Cláudio Pitbul e Christian. O gol do Grêmio logo aos 3 minutos do segundo tempo, com Christian, aproveitando uma falha defensiva do Botafogo, movimentou a partida. Desesperados, os jogadores do Alvinegro passaram a facilitar os contra-ataques do time gaúcho. E a virada do Botafogo só foi possível por causa de dois lances isolados do lateral-esquerdo Renatinho. No primeiro gol, ele cobrou uma falta na entrada da área e empatou a partida, aos 21 minutos. Sete minutos depois, o jogador fez uma bela jogada na meia-lua e chutou de direita sem defesa para o goleiro Márcio, assegurando a vitória alvinegra.