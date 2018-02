Renato acha improvável retornar ao Santos

Os boatos de um possível retorno do volante Renato ao Santos diminuíram consideravelmente neste domingo com sua entrevista publicada no jornal espanhol As. Apesar de viver altos e baixos no Sevilla, o jogador brasileiro, que começou sua carreira no Guarani, deixou claro que pretende continuar no clube andaluz, que o tem sob contrato até o ano de 2011. "É claro que no mundo do futebol tudo pode acontecer, mas agora eu só penso continuar no Sevilla. Meu contrato é até 2011 e tenho certeza que será complicado sair daqui", disse o jogador. Renato está na lista de possíveis reforços do Santos para a próxima temporada, feita pelo novo técnico do clube, Emerson Leão. Até o momento, o reforço confirmado é o volante Marcinho Guerreiro, ex-Palmeiras, e o zagueiro Fabão, ex-São Paulo, está perto de um acerto. Outro nome cogitado na Vila Belmiro é o do meia Danilo, ex-São Paulo, que está no futebol japonês, assim como o meia-atacante Nenê, que começou no Paulista e teve uma rápida passagem pelo Santos.