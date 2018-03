Renato admite atuação ruim do Grêmio, mas pondera lembrando desfalques

Com apenas cinco gols marcados nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, o Grêmio ainda não deslanchou na temporada. Isso ficou bastante claro no empate em 1 a 1 com o pequeno São José, em casa, no domingo. O resultado e a atuação da equipe deixaram o técnico Renato Gaúcho insatisfeito.

"Eu acho que não foi bom, principalmente se tratando do que aconteceu no jogo e da maneira que tomamos o gol. Agora, sem crise, sem polemizar. Está tudo tranquilo. Temos que assumir responsabilidade, porque o empate dentro de casa não foi bom", admitiu o treinador.

Renato, porém, ponderou o resultado ruim lembrando que a equipe teve sete desfalques, sendo quatro no ataque: Beto da Silva, Jael, Luan e Pedro Rocha. "O problema hoje (domingo) foi principalmente o número de jogadores no departamento médico. Quem não tem cão, caça com gato. Estávamos com o Miller bastante cansado, com cãibra. Não adianta colocar mais atacantes, porque eu nem tinha. Tinha só o Ty e o Lincoln", comentou, citando os garotos de 22 e 18 anos, respectivamente, ambos crias da base.